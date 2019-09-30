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今日 17:56 中國財經

標普確認中國主權評級 展望穩定

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評級機構標普確認中國長期和短期主權信貸評級分別「A+」和「A-1」；展望維持「穩定」。

標普表示，政策變化已協助控制了信貸增長，降低了經濟增長對公共投資的依賴，如果趨勢持續，中國經濟和金融穩定面臨的風險可能會緩和。標普預計今年中國人均GDP為1萬美元，到2022年將逼近1.2萬美元。

標普預計，中國未來三年實際人均GDP增幅將維持在每年5%以上，中國的貨幣政策總體可信且有效。

標普表示，展望穩定，反映未來3至4年，中國總體GDP增幅將維持在均值以上，財政狀況將會改善。

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