中國財經

國慶7天長假期臨近，人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾3周新低，收市跌186點子，中段一度跌穿7.14，低見7.1454；9月全月微升0.1%。

人民幣兌美元收報7.1381，較上日(27日)下午4時30分收報7.1195，大跌186點子或0.26%；較晚上11時30分最後成交價7.1225，走弱156點子。

離岸價(CNH)早段更曾跌穿7.15，低見7.1505，截至香港時間下午5時48分，離岸價報7.1433，在岸價報7.1372。

官方今日開出的中間價報7.0729，較上日中間價7.0731，上調2點子。

交易員指出，國慶假日臨近市場情緒整體平穩，交投清淡，製造業PMI數據向好，小幅提振市場情緒，但客盤購滙需求仍存等推動人民幣走弱。

另有交易員認為，目前市場對國慶後中美磋商前景不看好，但若有實質性利淡出現，監管層料將採取多種逆周期措施平抑市場波動，人民幣貶值空間或有限。此外，美國考慮將在美上市的中國公司摘牌等消息短期對市場影響有限，但須關注長遠負面影響；近期市場購滙較為踴躍，顯示在中美談判曲折反覆、美元階段性強勢背景下，市場參與者更傾向於持有美元對沖貿易戰尾部風險。

中國製造業活動連續5個月處於收縮，但表現勝預期。國家統計局公布，9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至49.8，比上月回升0.3個百分點，高於市場預期49.6。不過，非製造業商務活動指數為53.7，略低於上月0.1個百分點，遜於市場預期的53.9。

內地明日起為國慶長假期，金融市場休市，下周二(10月8日)復市。