熱門：

今日 17:56 中國財經

國慶長假前夕 在岸人幣收跌186點子

放大圖片

國慶7天長假期臨近，人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾3周新低，收市跌186點子，中段一度跌穿7.14，低見7.1454；9月全月微升0.1%。

人民幣兌美元收報7.1381，較上日(27日)下午4時30分收報7.1195，大跌186點子或0.26%；較晚上11時30分最後成交價7.1225，走弱156點子。

離岸價(CNH)早段更曾跌穿7.15，低見7.1505，截至香港時間下午5時48分，離岸價報7.1433，在岸價報7.1372。

官方今日開出的中間價報7.0729，較上日中間價7.0731，上調2點子。

交易員指出，國慶假日臨近市場情緒整體平穩，交投清淡，製造業PMI數據向好，小幅提振市場情緒，但客盤購滙需求仍存等推動人民幣走弱。

另有交易員認為，目前市場對國慶後中美磋商前景不看好，但若有實質性利淡出現，監管層料將採取多種逆周期措施平抑市場波動，人民幣貶值空間或有限。此外，美國考慮將在美上市的中國公司摘牌等消息短期對市場影響有限，但須關注長遠負面影響；近期市場購滙較為踴躍，顯示在中美談判曲折反覆、美元階段性強勢背景下，市場參與者更傾向於持有美元對沖貿易戰尾部風險。

中國製造業活動連續5個月處於收縮，但表現勝預期。國家統計局公布，9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至49.8，比上月回升0.3個百分點，高於市場預期49.6。不過，非製造業商務活動指數為53.7，略低於上月0.1個百分點，遜於市場預期的53.9。

內地明日起為國慶長假期，金融市場休市，下周二(10月8日)復市。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。