中國財經

國慶黃金周前夕，內地股市在9月最後一個交易日收挫。上證指數低收26點，險守2900點關口。投資者觀望氣氛濃厚，大市交投淡靜，兩市成交合計縮減逾11%至3525億元(人民幣‧下同)。

總結本月滬指升0.66%；今年第三季挫73點或2.47%，首3個季度則漲411點或16.49%。

上證指數今早低開4點，其後反覆偏軟，尾段跌勢加劇，以全日最低位收市，收報2905點，跌26點或0.92%，最高見2936點，升4點或0.15%，成交1425.92億元。

深成指亦反覆下挫，以接近全日最低位收市，收報9446點，挫102點或1.08%，最高見9581點，升32點或0.34%，成交2099.05億元。

深成指9月累升0.86%；第三季漲2.92%；首3個季度亦飆升2206點或30.48%。

滬深300指數報3814點，跌38點或0.99%；創業板指數報1627點，挫19點或1.21%。

各板塊普遍受壓，電子器件挫逾2%；金融、房地產股挫逾1%；化工、有色金屬、電力、水泥、煤炭、鋼鐵、石油股偏軟；半新股則漲逾3%。

中國製造業活動連續5個月處於收縮，但表現勝預期。國家統計局公布，9月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回升至49.8，比上月回升0.3個百分點，高於市場預期49.6。不過，非製造業商務活動指數為53.7，略低於上月0.1個百分點，遜於市場預期的53.9。

內地明日起為國慶長假期，金融市場休市，下周二(10月8日)復市。