中國財經

商務部部長鐘山表示，經過70年的發展，內地商品服務供給日益豐富，消費規模不斷擴大，社會消費品零售總額從1952年的277億元(人民幣．下同)，增長到2018年的38萬億元，中國已經成為全球第二大消費市場。

他指出，消費升級步伐加快，服務消費比重不斷提高，農村消費的潛力進一步釋放，網絡購物等新的業態快速發展，2018年網上零售達到9萬億元。消費連續5年成為內地經濟增長的第一拉動力，對經濟發展的基礎性作用不斷增強。

外貿方面，內地1950年進出口總額只有11.3億美元，到2018年達到4.6萬億美元，成為全球第一貿易大國。同時，貿易結構不斷優化，機電產品、高新技術產品成為出口主體，民營企業成為對外貿易主力軍。進出口更加協調，貨物貿易和服務貿易也更加協調，中國每年進口超過2萬億美元。外貿在促進增長、擴大就業、提高人民生活水平等方面發揮了重要作用，直接或間接帶動就業1.8億人以上。

與此同時，從經濟特區、開發區到自貿試驗區、自由貿易港，從正面清單到負面清單管理，從外資三法到《外商投資法》，中國開放的大門愈開愈大，營商環境愈來愈好。利用外資的規模不斷擴大，2018年中國吸收外資是1383億美元，居全球第二位。

到去年底，累計利用外資2.1萬億美元，外資企業有96萬家。外資質量和水平不斷提高，高技術產業和服務業外資佔比明顯提升，去年以來，一批新的外資大項目在中國落地。外資企業貢獻近20%的稅收，在激發創新活力、帶動產業升級等方面發揮了重要作用。

另外，從走出去戰略，到共建「一帶一路」，中國愈來愈多企業到國外投資建廠、興辦實業。去年，對外直接投資達到1430億美元，居世界第二位。到去年底，內地對外投資的存量接近2萬億美元，在境外的中資企業有4.3萬家。