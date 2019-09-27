中國財經

國家外滙管理局公布，截至6月底，內地全口徑外債餘額為1.998萬億美元，創紀錄新高，較3月底增加263億美元，按季增長1.33%。

外管局新聞發言人、總經濟師王春英解讀數據稱，中國外債規模略有增長；今年次全口徑外債增量七成以上由非居民購買境內人民幣債券推動，且非居民中主要以央行等中長期投資者為主，由此帶來外債結構持續優化。6月底中國中長期外債佔比較3月底上升3個百分點，本幣外債佔比較3月底上升1個百分點。

她表示，內地外債主要指標均在國際公認的安全線以內，外債風險總體可控。中國國際收支亦保持總體平衡。未來，外滙局將進一步深化外滙管理改革，持續推進金融市場開放，同時切實防範異常跨境資金流動風險，維護國家經濟金融安全。

外管局公布的數據顯示，從期限結構看，中長期外債餘額為7836億美元，佔39%；短期外債餘額為1.21萬億美元，佔61%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔42%。

從幣種結構看，中國本幣外債餘額6781億美元，佔34%；外幣外債餘額1.32萬億美元，佔66%。在外幣登記外債餘額中，美元債務佔83%，歐羅債務佔8%，港幣債務佔5%，日圓債務佔2%，特別提款權和其他外幣外債合計佔比為2%。