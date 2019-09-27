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今日 17:14 中國財經

中國擬2025年網絡安全產業規模逾2000億

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工信部發布徵求意見稿稱，計劃到2025年，培育形成一批年營收超過20億元(人民幣‧下同)的網絡安全企業，形成若干具有國際競爭力的網絡安全骨幹企業，網絡安全產業規模超過2000億元。

《意見》提出，加強5G、下一代互聯網、工業互聯網、物聯網、車聯網等新興領域網絡安全威脅和風險分析，大力推動相關場景下的網絡安全技術產品研發。支持雲計算、大數據、人工智能、量子計算等技術在網絡安全領域的應用，着力提升威脅情報分析、智能監測預警、加密通訊等網絡安全防禦能力。

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