中國財經

A股午後持續造好，深成指升近1%。

上證指數現報2931點，升2點或0.08%，最高見2935點，升6點或0.21%，成交935.23億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9555點，升90點或0.95%，高見9574點，漲109點或1.16%，成交1558.01億元。

滬深300指數報3847點，升6點或0.16%；創業板指數報1648點，漲25點或1.54%。

各板塊普遍向上，半新股漲逾2%；有色金屬、房地產股漲逾1%；石油、化工、鋼鐵、煤炭、水泥股靠穩；金融、電力股則偏軟。