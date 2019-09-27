中國財經

華為創辦人任正非表示，集團因美國制裁造成的損失預計將小於此前預期。

《日本經濟新聞》報道，華為將預計收入損失，從300億美元削減至約100億美元。

任正非又指出，華為可以在沒有美國供應商的情況下生存，因為已經為所有5G設備找到替代供應商。

為釋除外界對華為設備的疑慮，任正非早前出席活動時表明，歐洲、南韓及日本都有自己的5G技術，而美國沒有，華為可把5G技術獨家授權給一間美國公司，包括原始碼、硬件技術、測控、交付、生產經驗，甚至晶片設計，獲授權的公司可在全球與華為競爭。