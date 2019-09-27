中國財經

A股早段升幅擴大，深成指及創業板漲逾1%。

上證指數現報2933點，升4點或0.16%，最高見2935點，升6點或0.21%，成交692.54億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9560點，漲95點或1.01%，高見9569點，漲104點或1.1%，成交1157.99億元。

滬深300指數報3851點，升9點或0.26%；創業板指數報1648點，漲24點或1.5%。

各板塊幾乎全線走高，半新股漲逾2%；有色金屬、石油、房地產股漲逾1%；化工、鋼鐵、水泥、煤炭、金融股靠穩；電力股偏軟。