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盛松成:貨幣政策空間充分 降息與否仍待觀察

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人民銀行原調查統計司司長盛松成於內地《經濟參考報》撰文，指中國正處於經濟轉型和結構調整的時期，貨幣政策除了考慮逆周期調節外，也要配合經濟高質量發展的要求。

他指出，貨幣政策空間充分，是否降息仍待觀察。就貨幣政策而言，首先，LPR形成機制改革後，央行具備了更多的金融宏觀調控工具，例如通過MLF利率的調整引導實際貸款利率走向。目前MLF利率處於歷史最高水平，有較為充分的調整空間。其次，近期國外央行貨幣政策普遍趨向寬鬆，歐洲央行宣布重啟量化寬鬆，美聯儲年內降息兩次，這些都為中國貨幣政策調整提供了更多空間。

然而，貨幣政策，尤其是利率的調整，除了考慮經濟逆周期調節外，也要兼顧內外平衡，考慮長遠，推動經濟高質量發展。

他提到，貸款基礎利率(LPR)形成機制改革後，貸款定價有了新的錨，這就是LPR報價。而LPR採「公開市場操作利率加點」的定價方式，疏通貨幣政策傳導，降低企業融資成本。他指出，LPR報價下降不等於降息。在LPR形成機制改革後，中國未來如果降息，主要是調整中期借貸便利(MLF)為代表的政策利率。目前人行並沒有調整這些利率。

盛松成指出，中國面臨的外部不確定性因素增多，要保持人民幣滙率的基本穩定，也應避免「大水漫灌」。至於，降準的效果仍待觀察，要繼續關注三季度的經濟數據。

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