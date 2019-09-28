即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

面臨國會眾議院彈劾調查的美國總統特朗普，周三(25日)忽然樂觀地表示，與中國的貿易協議可能來得「較預期還要早」，加上市傳內地將購入更多美國農產品，刺激當天美股三大指數全面上揚。港股亦受帶動，恒指從周三挫逾300點的劣勢中反彈，昨天高開129點後，曾漲154點，但攀至26099點便轉跌，即使尾段又見買盤吸納，收市僅升96點(0.37%)，報26041點，勉強收復二萬六關口。

恒指自9月13日觸及27366點後，迄今圖表上出現9支陰燭，繼上周連續5天「見紅」，本星期縱有兩天微彈，惟升幅加起來不足160點，埋單計數9個交易日中跌了7日，由高位累瀉1325點(4.8%)。

港股交投也相當淡靜，截至周四，9月日均成交金額大概770億元，按年下跌15.5%；對比8月的862.69億元，縮減10.8%，並是今年第二低月份(7月只有685.74億元)，更是遠不及2018年日均成交金額約1068.89億元。

本欄早前強調，從經濟基本因素和技術走勢角度分析，港股前景難以樂觀；若觀察近日環球(特別是亞洲區內)資金流向，也反映中短線後市利淡。

根據追蹤港股的最大型ETF──美國掛牌的iShares MSCI香港(EWH)表現，海外投資者對港股始終偏向審慎。EWH在5月初資金逆轉為淨流出，恒指隨之顯著下滑。值得留意的是，雖然EWH股價近月已反彈，惟未見資金同步回流，僅是「走資」速度放緩，年初至今計算，離開錄得淨流入尚有很大差距；一旦資金外流又加快，港股前景只會更形黯淡。

另一方面，強勢美元亦為港股帶來壓力。美國聯儲局減息行動「落後大市」，使美滙指數過去一個月持續強勢，周三再度突破99關口，昨天亞洲時段仍然造好，於99水平徘徊。一如以往分析，強美元對新興市場(尤其是亞洲)貨幣來說並非吉兆，也不利恒指。

附【圖】所見，代表亞洲新興市場一籃子貨幣走勢的摩根大通亞洲貨幣指數(ADXY)連月來一浪低於一浪，意味在美元轉強下，資金續流出亞洲的跡象愈來愈明顯。恒指及ADXY過去兩年表現亦步亦趨，兩者相關系數達0.884的極高水平，而ADXY目前較2018年10月103.23還要低，即使ADXY未致大瀉，但恒指下試去年10月的24585點機會不容抹殺。

總括而言，中美貿易戰陰晴不定，全球經濟增長放慢風險難消，新興市場(主要是亞洲區內)正面對資金外流威脅，加劇港股沽壓，短線最多只有「弱彈」，投資者暫宜採取保守策略。

後市若要扭轉頹勢，或須資金顯著「回流」，這很大程度上繫於10月中美高級別經貿磋商有否明顯進展，以及本地示威衝突事件能否緩和下來，惟這兩項因素短期內仍然十分不明朗。

信報投資研究部

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