中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)創三周新低，收市跌77點子，中段一度低見7.1383。

人民幣兌美元在岸價收報7.1315，較上日下午4時30分收報7.1238，跌77點子或0.11%；較晚上11時30分最後成交價7.132，微升5點子。

離岸價(CNH)亦跌穿7.13，低見7.1345，截至香港時間下午5時53分，離岸價報7.1314，在岸價報7.1322。

官方今日開出的中間價報7.0729，較上日中間價7.0724，下調5點子。

交易員指出，市場明顯對美國總統特朗普樂觀言論投下不信任票，午後購滙客盤湧出加上美元上行加劇人民幣下行壓力，但大行亦有適度提供流動性，緩和人民幣跌勢。

另有交易員認為，由於中美兩國的根本分歧較大，難以短時間內彌合，市場對10月兩國高級別磋商達成協議預期偏負面，另外市場避險需求不減亦助力推高美滙，人民幣間接承壓；國慶前人民幣或仍有一定調整空間，不過監管料會控制節奏，持續大跌機會並不大。在達成貿易協議之前，人民幣仍面臨貶值壓力。

美國總統特朗普對華貿易態度反覆，他周三表示，美中貿易協議可能較外界預想更快達成。但他前一日指在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，惟事實證明這個想法完全錯誤。