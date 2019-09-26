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日本顯示器公司(JDI)再度面臨新困境，《日經新聞》引述消息報道，原定向JDI提供財務援助的中國嘉實基金管理集團，決定不向JDI提供援助。這可能會對JDI的重組計劃造成打擊。

報道指出，JDI此前與由嘉實基金牽頭的財團達成一項800億元(日圓‧下同)的救助協議。其中，嘉實基金出資600億元，亦包括來自蘋果公司的100億元和香港基金綠洲管理的投資。

另外，外電引述消息人士報道，根據調整後計劃，蘋果公司正在考慮把對JDI的投資，從100億元增加一倍，至200億元。