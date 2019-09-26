中國財經

中國電訊設備生產商華為創辦人任正非表示，華為可以將5G技術獨家授權給一間美國公司。

任正非與美英的科學家及學者對話時指出，由於歐洲、南韓及日本等都有自己的5G技術，但美國沒有，華為可以將5G技術獨家授權給一間美國公司，包括源代碼、硬件技術、測控、交付、生產經驗，甚至晶片設計亦可授權，獲授權的公司可以在全世界與華為競爭。

被問到為何會把5G技術給一家美國公司授權，任正非表示，希望將來在新的起跑線上，可以和歐洲、日本、南韓、美國在同一於起跑線上再次起跑，而華為有信心能跑贏，所以就有信心開放。

他補充道，華為把所有的5G技術獨家授權給一家西方公司，便會引入強大的競爭對手，能夠迫使公司的19萬員工不惰怠，因此不擔心會出現強大的競爭對手，甚至把華為打垮。

任正非又強調，華為可以與任何國家和運營商簽訂無後門協議，而公司在英國及德國受到嚴厲的檢查，亦證明了華為各方面都沒有問題。

被問到會否因華為的設備不被信任而失望時，任正非回應稱，現時歐洲還是大規模地給華為很多機會，全世界還是給了華為很多機會，形容這已經很寬容，他亦已經很滿足了，因不能在短時間內讓所有人都理解華為。

談及鴻蒙生態系統時，任正非稱，鴻蒙系統經歷了7、8年的開發，目的是為了物聯網的使用及將來的工業控制。至於鴻蒙會否走向為終端提供服務，這個現在公司還在努力中。如果Google Mobile Service(GMS)仍然不能向華為開放，便可能要自己在這個問題上做出一些努力。