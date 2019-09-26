A股早段由升轉跌，深成指與創業板雙雙挫逾1%。
上證指數現報2949點，跌6點或0.21%，最低見2946點，跌9點或0.3%，成交930.44億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9573點，挫97點或1.01%，最低見9560點，挫110點或1.14%，成交1481.26億元。
滬深300指數報3867點，跌3點或0.1%；創業板指數報1647點，挫25點或1.52%。
各板塊普遍下滑，有色金屬、半新股挫逾2%；化工、石油股挫逾1%；房地產、煤炭、鋼鐵、電力股偏軟；金融、水泥股則靠穩。
今日 10:46 中國財經
A股早段由升轉跌，深成指與創業板雙雙挫逾1%。
上證指數現報2949點，跌6點或0.21%，最低見2946點，跌9點或0.3%，成交930.44億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9573點，挫97點或1.01%，最低見9560點，挫110點或1.14%，成交1481.26億元。
滬深300指數報3867點，跌3點或0.1%；創業板指數報1647點，挫25點或1.52%。
各板塊普遍下滑，有色金屬、半新股挫逾2%；化工、石油股挫逾1%；房地產、煤炭、鋼鐵、電力股偏軟；金融、水泥股則靠穩。
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