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今日 10:46 中國財經

A股早段轉跌 深指創板挫逾1%

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A股早段由升轉跌，深成指與創業板雙雙挫逾1%。

上證指數現報2949點，跌6點或0.21%，最低見2946點，跌9點或0.3%，成交930.44億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9573點，挫97點或1.01%，最低見9560點，挫110點或1.14%，成交1481.26億元。

滬深300指數報3867點，跌3點或0.1%；創業板指數報1647點，挫25點或1.52%。

各板塊普遍下滑，有色金屬、半新股挫逾2%；化工、石油股挫逾1%；房地產、煤炭、鋼鐵、電力股偏軟；金融、水泥股則靠穩。

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