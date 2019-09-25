中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌163點子，跌穿7.12關口，低見7.1284。

人民幣兌美元在岸價收報7.1238，較上日下午4時30分收報7.1075，大跌163點子或0.23%；較晚上11時30分最後成交價7.1160，走弱78點子。

離岸價(CNH)亦跌破7.12，低見7.1273，截至香港時間下午5時54分，離岸價報7.1237，在岸價報7.1231。

官方今日開出的中間價報7.0724，較上日中間價7.0729，上調5點子，至逾一周新高。

交易員指出，中美貿易局勢依然緊張，市場仍略偏購滙，不過隨着國慶假期臨近，流動性較之前略微下降，估計在中美談判結果落地前，人民幣料仍維持窄幅上落。

另有交易員認為，在10月初高級別磋商前，中方繼續採購美大宗產品表達誠意，並通過中間價助穩市場預期；不過，特朗普對中國的強硬立場再次提醒市場，中美貿易談判存在不確定性，謹慎情緒料會擾動滙價，而且市場對中美達成協議的預期愈來愈低。

特朗普對華貿易立場突然轉「鷹」，他早前在聯合國大會上發言時表示，在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，但事實證明這個想法完全錯誤。