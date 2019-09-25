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今日 16:33 中國財經

中國支持企業續購美大豆豬肉等農產品

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新華社從發改委、商務部相關方面獲悉，中方支持相關企業繼續按照市場化原則和世貿組織規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委員會將繼續對上述採購予以加徵關稅排除。

中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。

外電早前引述知情人士透露，中國授予國內幾家國企和民企新的關稅豁免，相關企業進口美國大豆可免徵報復性關稅。另外，知情人士表示，中國正準備購買更多美國豬肉。

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