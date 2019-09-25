中國財經

A股午後維持跌幅，深成指挫逾1%。

上證指數現報2968點，跌17點或0.57%，最低見2958點，跌27點或0.9%，成交1288.11億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9700點，挫110點或1.13%，低見9656點，挫155點或1.58%，成交2059.6億元。

滬深300指數報3880點，跌20點或0.54%；創業板指數報1679點，跌14點或0.88%。

各板塊幾乎全線受壓，石油、有色金屬、電力、煤炭、化工、鋼鐵股挫逾1%；水泥、房地產股偏軟；半新股則漲逾5%；金融股靠穩。