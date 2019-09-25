中國財經

A股早段受壓，深成指挫逾1%。

上證指數現報2967點，跌17點或0.58%，最低見2958點，跌27點或0.9%，成交962.47億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9704點，挫107點或1.09%，低見9656點，挫155點或1.58%，成交1559.25億元。

滬深300指數報3879點，跌21點或0.56%；創業板指數報1679點，跌14點或0.88%。

各板塊幾乎全線下跌，石油、有色金屬、化工、煤炭、鋼鐵、電力股挫逾1%；房地產、水泥股偏軟；半新股則漲逾5%；金融股靠穩。