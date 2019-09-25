中國財經

國務委員兼外長王毅在紐約出席美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會和美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會，並發表主旨演講。

王毅表示，開放是中國既定國策，中國開放的大門絕不會關上，只會愈開愈大。中國早在2010年就已履行完入世降稅承諾，目前關稅水平進一步降至7.5%，低於絕大多數發展中國家。又在世界上首創舉辦進口博覽會，向世界打開中國的市場，讓各國分享發展的機遇。中國深化結構性改革的步伐不斷加快。

王毅指出，近日，中國又取消了合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制，在進一步擴大對外開放方面邁出新的步伐。《外商投資法》及其配套法規將於明年全面實施，形成更加公平、透明的市場競爭環境。准入前國民待遇和負面清單管理正在全面鋪開，外商投資負面清單一年比一年縮短。

他又指，開放應當是相互的。中國正在不斷擴大對包括美國在內所有國家的開放，同時也希望美國對中國敞開大門，減少各種不合理的限制。總之，中國過去幾十年改革開放的努力與成績舉世矚目，不應被蓄意忽視和抹殺；中國過去幾十年發展進步為包括美國在內世界各國帶來的巨大利益無可爭辯，不容任何人歪曲和詆毀。