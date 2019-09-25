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佩洛西:眾院啟動彈劾特朗普調查



民主黨籍美國國會眾議院議長佩洛西宣布，眾議院針對總統特朗普展開彈劾調查，調查他是否尋求烏克蘭幫助，調查美國前副總統拜登及其子。特朗普則宣布下令公開他與烏克蘭總統的通話錄音內容。

特朗普:貿易上無法容忍中國傷害



特朗普在聯合國大會發言，稱貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，又說不能接受與中國達成一個「不好的協議」(bad deal)。

中國傳容許美國大豆進口免加徵關稅



中國政府據報9月給予進口商豁免加徵關稅購買美國大豆，以示對中美貿易談判有誠意。有關豁免可能達到2000萬噸。

特朗普忽然口硬 道指先升後跌百點收市

市場憧憬中美10月重開新一輪高級別貿易談判，美股高開道指曾升129點。然而，特朗普再就對華貿易發表強硬言論，加上美國消費信心疲弱，以及眾議院揚言準備好啟動彈劾特朗普調查，道指尾段最多挫245點，收市仍下滑142點或0.53%。標指跌0.84%。納指挫1.46%。蘋果股價曾升1.72%，收市倒跌0.48%；英特爾回落2.12%，微軟都倒退1.26%，Netflix被分析師唱淡，股價插4.26%。高盛插水2.67%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國FHFA 7月房價指數按月增0.4%。二十大城市房價增長連續16個月放緩，按年只增2%。會議局消費信心指數9月報125.1，低於8月經修正後的134.2，遜預測。

￭ 美國明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里：勞動市場出現放緩，聯儲局可能需減息半厘。

￭ CoinDesk數據顯示，比特幣價格最多跌15%，穿8000美元。

￭ Nike第一季純利按年升27.3%，收入增7%，均勝預期。

￭ 美滙指數尾段倒跌0.27%，至98.34。日圓兌美元曾跌0.23%，其後收復失地。。

￭ 紐約期金每盎斯收報1540.2美元，漲0.6%。

￭ 紐約期油收市挫2.3%，每桶報57.29美元；布蘭特期油下滑2.6%。

￭ 歐洲央行委員卡日米爾：鑑於經濟增長疲弱，央行提供更多刺激措施的決定正確。

￭ 歐洲三大股市齊低收，英法德跌幅介乎0.04%至0.47%，汽車股跌。

特朗普促中國保障香港自由民主及法制



特朗普在聯合國大會發言，稱華府正「密切監察」香港局勢，促請中國政府恪守《中英聯合聲明》，保障香港的自由、法制和民主生活方式。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26139點，較昨日恒指收市低水142點。

￭ ADR港股比例指數報26060點，較港收市低220點。

￭ 騰訊(00700)周二回購11萬股，已連續20個交易日回購，累計斥資逾7億元。

￭ 嘉年華(00996)與青島城投訂立合作意向書，拓展文體旅遊項目。

￭ 龍輝(01007)控股股東出售3.05億股，佔已發行股本約4.79%。

￭ 中金(03908)與騰訊(00700)附屬同意成立合資技術公司，註冊資本擬為5億元人民幣；其中，中金持有合資51%。