中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升185點子，中段一度升穿7.1關口，高見7.0998。

人民幣兌美元在岸價收報7.1075，較上日下午4時30分收報7.1260，大升185點子或0.26%；較晚上11時30分最後成交價7.1190，走強115點子。

離岸價(CNH)早段亦曾收復7.1，高見7.0988，截至香港時間下午5時56分，離岸價報7.1021，在岸價報7.1040。

官方今日開出的中間價報7.0729，較上日中間價7.0734，上調5點子。

交易員指出，中美10月初將進行高級別磋商，而中方繼續購買較多數量美國農產品表達談判誠意，不過談判前景仍難料加上長假臨近，短期人民幣料以穩為主。

另有交易員認為，節前臨時用滙增加可能施壓人民幣，從風險逆轉指標看，短期人民幣的貶值壓力繼續升溫。根據之前的經驗，在市場價明顯偏離中間價時，中間價大概持穩，直至市場價高於中間價。

不過也有交易員認為，即使10月談判能達成比較好的協議，中國仍需大量購買美國大宗商品，這會收窄總的經常賬順差規模，從這個角度看，人民幣中期仍無升值空間。

人民銀行行長易綱稍早表示，綜合分析國內形勢和國際背景，中國貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向，既要穩當前，加強逆周期調節，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配，堅決不搞大水漫灌，注意保持槓桿率的穩定，保持社會債務處於可持續水平。