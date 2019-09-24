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小米(01810)今日在北京小米科技園舉行5G新品發布會，一口氣推出4款新品，分別是小米MIX Alpha、小米9 Pro 5G、MIUI 11及小米全面屏電視Pro，當中焦點是小米MIX Alpha，售價接近2萬元(人民幣‧下同)。

小米MIX Alpha並非走量的機型，小米創始人、董事長雷軍在發布會上指出，其為小米第二款概念手機，小米MIX Alpha正在嘗試小規模量產，預計12月底上市，價格則是19999元。

小米MIX Alpha搭載「環繞屏」，完整的屏幕環繞機身，「屏佔比」超過180%，雷軍透露，小米MIX Alpha的屏幕採用分層環繞貼合技術、360度保護材料貼合、旋入式組裝技術，改變了傳統手機上下裝配形式，實現屏幕環繞包裹形態，有關技術研發投入超5億元。

另外，小米9 Pro 5G手機售價由3699元人民幣起。小米9 Pro承襲了小米9的外觀設計和主要配置，包括水滴屏、後置4800萬象素三攝等。

雷軍表示，小米9 Pro的4000mAh大電池、三重快充、VC液冷都可以緩解現階段5G高功耗的負面影響。這是小米在提升5G手機用戶體驗方面做出的努力，不過這並不能改變5G手機整體仍然處於起量階段的現狀。