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今日 15:47 中國財經

財政部:養老保險基金運行總體平穩

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財政部部長劉昆表示，中國的養老保險基金運行總體平穩，養老金的發放是有保證的；將加大中央的調劑力度、劃轉部分國有資本充實社保資金等，加快養老保險在全國統籌的進度，建立健全基本養老金合理調整機制。

劉昆稱，受人口老齡化程度的加劇和人口流動不均衡等因素影響，再加上以前基金是不能在省際之間調劑的，確實有一些省份存在基金收支平衡壓力較大、個別省因為撫養比的問題，在省內的收支會出現一些不平衡的狀況，下一步將推動養老保險制度朝着更加公平和可持續方向發展。

他指出，會提高中央調劑比例，重點解決個別省份基金收支壓力較大的問題。為了進一步均衡地區間的基金負擔，今年加大中央的調劑力度，把調劑比例提高到3.5%，全年調劑基金規模達到6300億元(人民幣．下同)，已解決個別省份的基金收支壓力突出問題。

目前，中央層面已經陸續對53家中央企業和14家中央金融機構實施劃轉，劃轉的規模是8600億元。地方層面也相繼開展前期準備工作，將積極採取措施，推動全面推開劃轉部分國有資本充實社保資金。

此外，財政部將配合有關部門在省級統籌基礎上，加快養老保險全國統籌的進度，完善養老保險多繳多得、長繳多得的約束機制，建立健全基本養老金的合理調整機制，不斷推動養老保險領域的改革。

劉昆指出，將進一步完善城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險制度，盡快實現養老保險的全國統籌，確保億萬人民老有所養。

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