中國財經

中國人民銀行行長易綱表示，中國經濟目前還是運行在合理區間，利率也是在適度的水平，法定存款準備金率的水平應當說也為今後的宏觀調整留下了充足的空間，但中國並不急於做出其他國家央行那樣的，比如比較大的降準或者量化寬鬆舉措。

他指出，客觀分析來說，中國在宏觀審慎工具上確實空間比較大；而且在貨幣政策操作過程中，應該珍惜正常的貨幣政策空間，盡量延長政策的貨幣政策，這樣對經濟的可持續發展是有利的。

易綱稱，如果你要看全球，包括美、歐、日發達國家的貨幣政策和發展中國家的貨幣政策在未來幾年的取向，他有這樣一個判斷，就是向前看，再過幾年，如果哪個國家，特別是哪個主要經濟體還保持正常的貨幣政策，那麼這樣的經濟體應當是全球經濟的亮點，也應該是市場所羨慕的地方。

他表示，中國是一個大型經濟體，貨幣政策主要是服務國內經濟，決定貨幣政策也主要是「以我為主」，考慮國內的經濟形勢和物價走勢來進行預調和微調。中國貨幣政策應當保持定力，堅持穩健的取向，堅決不搞大水漫灌。

在化解中小金融機構風險方面，易綱表示，縣域等中小金融機構要聚焦為當地實體、民營企業和小微企業服務；而目前一段時間來看，前期包商銀行和錦州銀行事件引發的風險是在收斂，整體同業和銀行間風險溢價亦在收斂。

他指出，目前針對中小金融機構出現的風險，要用市場化、法治化的方法，來嚴格依法化解，機構、地方政府和監管機構都要負起責任。

他稱，央行主張在這個化解風險的過程中，要求中小金融機構，要聚焦為實體經濟服務，聚焦把為民營企業和小微企業服務轉向當地，這種業務是可持續的，而且風險也可以得到化解。