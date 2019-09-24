中國財經

A股早段向好，上證指數升11點，深成指升35點。

上證指數現報2988點，升11點或0.39%，最高見2992點，升14點或0.5%，成交820.91億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9816點，升35點或0.36%，高見9838點，升57點或0.59%，成交1412.42億元。

滬深300指數報3905點，升14點或0.38%；創業板指數報1687點，升3點或0.2%。

各板塊普遍造好，半新股漲近2%；化工、電力、煤炭、水泥、鋼鐵、金融、有色金屬股靠穩；石油、房地產股則偏軟。