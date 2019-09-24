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今日 10:21 中國財經

銀保監查五類企業信貸投放 阻盲目抽貸斷貸

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新華社旗下《經濟參考報》報道，近期銀保監會下發通知，對銀行不合理抽貸、斷貸進行專項檢查，嚴防盲目抽貸斷貸。

報道指出，通知明確將重點檢查銀行對5類企業信貸投放情況。一是受國際市場衝擊、遇到暫時困難的出口企業，尤其是有訂單、有市場、有信用的企業，支持其合理融資需求，確保不發生不合理抽貸、斷貸。

二是對暫時遇到困難的民營企業，是否按照市場化、法治化原則，區別對待、「一企一策」，分類採取支持處置措施。三是對符合經濟結構優化升級方向，有發展前景和一定競爭力但暫時遇到困難的民營企業，不盲目抽貸、斷貸。

四是對於產能過剩行業中經營暫時遇到困難，但技術設備先進、產品有競爭力、有市場的優質骨幹企業，是否給予合理的信貸支持。五是對經營暫時遇到困難，但符合產業政策、有市場、有效益的其他企業，能否支持其合理信貸需求，避免「一刀切」抽貸、斷貸。

此外，債權人委員會相關工作要求落實情況也是此次專項檢查重點。檢查內容包括金融債務重組期間，債權銀行機構是否能夠按債委會部署一致行動，做到穩定預期、穩定信貸、穩定支持，不隨意抽貸、斷貸。以及債權銀行機構是否通過必要的、風險可控的收回再貸、調整貸款利息、展期續貸、市場化債轉股等方式，最大限度的幫助困難企業實現解困。

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