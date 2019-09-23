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蘋果宣布Mac Pro生產線撤離中國 轉移至美國

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美國蘋果公司周一宣布，將把Mac Pro桌面電腦的生產線，由中國轉移至美國得克薩斯州，以避免產品被加徵入口關稅。

蘋果大部分產品包括iPhone現時都在中國裝配，Mac Pro將成為首項轉移到美國生產的產品。

在剛過去的周末，蘋果接獲美國聯邦政策許可，在入口部分Mac Pro零件可獲豁免支付關稅。行政總裁庫克(Tim Cook)在聲明中表示，由於獲得美國政府的關稅寬免政策支持，使蘋果得以在美國製造Mac Pro電腦，集團將擴大在克薩斯州的產能。

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