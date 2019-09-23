中國財經

中美貿易談判恐再生變，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌359點子，創兩周新低，中段一度跌穿7.13，低見7.1318。

人民幣兌美元在岸價收報7.1260，較上日(20日)下午4時30分收報7.0901，大跌359點子或0.51%；較晚上11時30分最後成交價7.0915，走弱345點子。

離岸價(CNH)亦跌破7.12，低見7.126，截至香港時間下午5時44分，離岸價報7.1233，在岸價報7.1284。

官方今日開出的中間價報7.0734，較上日中間價7.0730，下調4點子，至逾一周新低。

交易員指出，中美貿易談判前景逐漸黯淡，加劇市場對10月高級別磋商可能無成果的預期，客盤逢低購滙較多；午後德國公布的經濟數據不及市場預期，歐系貨幣大跌間接拖累人民幣，若晚間美國經濟數據持續強勁，人民幣仍可能小幅承壓。

另有交易員認為，中間價持穩向市場傳遞維穩意圖，短期人民幣不會持續偏離中間價；當然中美談判消息仍是滙市波動的關鍵因素，不過國慶長假臨近，且中美高級別磋商在即，人民幣主動貶值可能性亦不大。

中美一連兩日的副部級貿易談判於美國時間上周五結束，雙方都表示會面具建設性，惟中國代表團突然取消原定訪問蒙大拿州(Montana)農場的行程，引起外界猜疑貿談或遇阻滯。不過，中方其後表明，取消訪問與此次經貿磋商無關，美方表示將另行邀請安排訪問。