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環球投資市場充滿陰霾，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰建議投資者於第四季加大債券配置，減低股票持倉，以降低投資組合的波動性及增加防守性。

中美貿易談判雖已重啟，但許長泰認為，中方已明白到美國總統特朗普多變的性格，現已不急於與美國達成協議，料未來一年不會出現突破性發展。

許長泰指出，投資界對貿易談判消息的敏感度已降低，正重新聚焦於經濟發展前景。他提到，聯儲局及市場對明年是否減息有所分歧，但現時美國消費者信心等數據仍強，料未來12個月出現經濟衰退的機會不大。

不過，由於環球經濟環境仍不明朗，許長泰建議增加債券持倉，特別是投資級別較高的企業債，其對經濟衰退的抗風險力較高。

問及中國經濟會否有機會出現硬着陸，許長泰認為，中國仍有大手放水的殺手鐧可出，雖有較多的後遺症，但可避免經濟硬着陸。他又認為，市場對中國經濟增長明年進一步放緩已有心理準備，相信當局制定較低但可達到的增長區間，反有利贏得市場信任。

股市方面，許長泰相信，美股及亞洲區股市較有吸引力，尤其看好A股。他認為，中國會續有穩定經濟的措施推出，加上，A股與美國市場的關聯度較低，有利平衡資產組合的風險。

港股方面，許長泰認為，港股年內已跑輸其他亞洲區市場，除非本地局勢有進一步惡化，否則現水平具抗跌力。不過，他提到，港股估值雖見吸引，但投資者大多仍抱觀望態度，建議現階段毋須大手增持，惟已可考慮逐步吸引，料局勢一有好轉跡象，市場會快速回應相關利好消息。