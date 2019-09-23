中國財經

A股午後持續跌幅逾1%。

上證指數現報2965點，挫40點或1.36%，最低見2965點，挫41點或1.36%，成交1284.62億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9725點，挫155點或1.58%，低見9721點，挫160點或1.62%，成交2052.35億元。

滬深300指數報3875點，挫60點或1.54%；創業板指數報1675點，挫29點或1.75%。

各板塊全線走低，水泥股挫近2%；金融、煤炭、房地產、化工、鋼鐵、有色金屬股挫逾1%；電力、石油、半新股亦偏軟。