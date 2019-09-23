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平安好醫生註册用戶破3億

平安好醫生(01833)宣布，平安好醫生註册用戶數已突破3億。

集團指出，於6月底，平安好醫生的月活躍用戶數(MAU)達6270萬，今年上半年的日均諮詢量超過65萬人次。

另外，平安好醫生於今年8月，正式上線戰略級創新產品平安好醫生．私家醫生時，已與全球29家行業巨頭達成合作，簽約總金額達到3億元。基於該服務，用戶能享受到一對一專屬的專家醫生在線問診諮詢服務，7x24小時全天候照護等高品質醫療健康服務，還擁有一份電子健康檔案，以及定制化健康管理計劃。

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