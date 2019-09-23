中國財經

A股早段跌幅擴大至逾1%。

上證指數現報2972點，挫34點或1.14%，最低見2969點，挫37點或1.24%，成交571.06元(人民幣‧下同)。

深成指現報9752點，挫128點或1.3%，低見9731點，挫149點或1.51%，成交955.92億元。

滬深300指數報3885點，挫50點或1.27%；創業板指數報1680點，挫24點或1.44%。

各板塊幾乎全線下滑，水泥、金融、房地產、化工、煤炭、鋼鐵股挫逾1%；石油、有色金屬、電力股偏軟；僅得造船股靠穩。