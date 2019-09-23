中國財經

中國成功發射兩枚北斗三號衞星。今早清晨5時10分，中國在西昌衞星發射中心用長征三號乙運載火箭(及配套遠征一號上面級)，以「一箭雙星」方式成功發射第47、48枚北斗導航衞星。

兩枚衞星均屬於中圓地球軌道衞星，是目前在建的中國北斗三號系統的組網衞星。經過3個多小時的飛行後，衞星順利進入預定軌道，後續將進行在軌測試，適時入網提供服務。

是次發射的北斗導航衞星和配套運載火箭，分別由中國航天科技集團所屬的中國空間技術研究院和中國運載火箭技術研究院抓總研製。