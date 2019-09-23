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中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟的案件，將於周一在加拿大卑詩省高等法院進行聆訊，有關聆訊為期8天，以決定孟晚舟去年12月被捕及一度羈留的相關文件能否披露。

孟晚舟代表律師擬於庭上指美國總統特朗普試圖利用其當事人，作為美中貿易談判中的籌碼，要求終止此案。

美國指控孟晚舟和華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁。應美國提出的正式引渡要求，加拿大當局在孟晚舟去年12月前往墨西哥城的轉機途中在機場將其拘捕。孟晚舟和華為均否認有任何不當行為。至於引渡聆訊將明年1月開展。