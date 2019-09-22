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今日 16:39 中國財經

打破外企壟斷 內地最大規模大硅片生產廠在杭投產

內地傳媒報道，國內規模最大、技術最成熟，擁有自主核心技術，並真正可量產半導體大硅片的生產廠——杭州中欣晶圓半導體股份有限公司大硅片項目在杭州錢塘新區竣工投產，實現了8英寸大硅片的正式量產，同時12英寸大硅片生產線進入調試、試生產階段。

據了解，國內大尺寸硅片尤其是12英寸半導體大硅片的供應長期被國外企業所掌控，市場高度壟斷。

這一項目的建成投產，將改變國內半導體大硅片完全依賴國外的現狀，有效填補內地半導體大硅片供應的行業短板，有助於推動中國集成電路產業發展。

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