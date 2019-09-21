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華為英設5G培訓中心 冀年培訓千名網絡工程師

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中國電訊設備製造商華為在英國伯明翰開設的5G培訓中心揭幕，未來借助相關培訓項目，有望推動英國5G技術人才培養，以滿足5G發展過程中的人才需求。

華為指出，培訓中心目標之一是每年為當地培訓1000名以上掌握最新5G技術的網絡工程師。同時，能夠為學員提供多種與5G技術相關的課程，並且現場擺放了多台5G網絡設備，學員學習過程中可以體驗如何操作該等設備。

目前，英國多個營運商已陸續開通5G網絡服務，但要確保服務延伸到更大範圍還需要架設更多5G基站設備，相關技術工程人員的需求也會變得愈來愈大。

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