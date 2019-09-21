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中美副部級貿談結束 華府指具建設性

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美國貿易代表辦公室(USTR)發表聲明，表示本周與中國副部級代表團進行的貿易談判具建設性，有助改善彼此貿易關係。

USTR指出，期望與中國在10月展開高級別的貿易談判。

較早時，中美貿易談判副代表周五在美國首都華盛頓舉行第二日會議。美國總統特朗普表示，正與中國取得很大進展。USTR則宣布，免除437項源自中國的貨品關稅。

其後，原定下周到訪美國多個農業州份的中國代表團，據報突然取消原定訪問行程之一蒙大拿州(Montana)農場，希望提早返回北京。外界憂慮貿談或遇阻滯。

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