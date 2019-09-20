中國財經

工業和信息化部部長苗圩在國新辦發布會上表示，只有到明年，才能夠正式大規模投入獨立組網的5G網絡。

苗圩稱，現在使用的還是4G的手機，目前在中國市場上商業發布的5G手機有11款，但是大部分的手機都是非獨立組網。手機真正能夠體現5G性能，還得依靠獨立組建的5G網絡，而不是基於4G核心網上面的NSA，就是非獨立組網的產品。現在能夠兼容NSA和SA的手機只有華為，因這涉及芯片、操作系統等很多因素。

他表示，現在各地所推的網絡，據了解基本上都是非獨立組網的5G應用。因此只有到明年，才能夠正式大規模投入獨立組網的5G網絡。

苗圩認為，對廣大用戶而言，4G手機夠用了，不光是打電話、發短訊，包括上網、看視頻，都是足夠的。而對少部分特殊用戶，比如年輕人在從事電競、大型手遊，可能現在的4G網絡還不能滿足他們的需要，但那只是涉及一少部分人的高端應用，所以大部分應用4G足夠了。

他又指，5G真正的應用場景，80%應該是用在工業互聯網領域，他認為5G最期待的還是這個領域。比如車聯網，工信部和交通運輸部、公安部已經達成共識，推動車聯網的發展，不僅要關注到車，還要關注到路，車路之間要協同，這時候通訊只能靠5G來實現，而這也是國家所特有的制度上的優勢和市場上的優勢。