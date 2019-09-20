中國財經

A股午後維持向好，上證指數升5點，深成指升18點。

上證指數現報3004點，升5點或0.18%，最高見3011點，升12點或0.4%，成交1712.72億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9870點，升18點或0.19%，高見9903點，升51點或0.52%，成交2680.56億元。

滬深300指數報3931點，升7點或0.18%；創業板指數報1707點，升1點或0.1%。

各板塊個別發展，房地產股漲1%；水泥、電力、有色金屬、鋼鐵股靠穩；煤炭、化工、金融、石油股則偏軟。