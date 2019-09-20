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今日 14:26 中國財經

台股升0.32% 收報10929點

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台灣股市高收，加權指數收報10929點，升34點或0.32%。

台股今早高開13點，全日在窄幅水平上落，最高見10931點。其中，紡織股漲1.2%，食品股漲1.1%。

分析師指出，台股今日靠穩，主要是跟隨亞太區其他股市上升，因中美副部級貿易官員會晤氣氛有所緩和，市場憧憬此為下月初的高級別貿談帶來好開始，加上蘋果新iPhone在內地預售反應熱烈，蘋果概念股走升，推動大市造好。

個股方面，重磅股聯發科漲1.58%，鴻海亦漲1.36%。

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