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美銀美林料內地進一步寬鬆 地方債額或擴大

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美銀美林發表報告，預料中國將進一步財政寬鬆，地方政府專項債額度提高的可能性也愈來愈高。

鑑於增長動能轉弱，以及內地仍處於收緊的金融環境，美銀美林認為，即使中美貿易緊張局勢能於10月緩和，但內地疲弱的數據將促使中國進一步財政寬鬆，刺激措施將側重於基建投資、政府債券發行及信貸擴張，而非減稅。同時，中國決策者亦可能放鬆金融監管，並利用窗口指導促進信貸創造，尤其是銀行貸款和債券。

該行預期，寬鬆政策將在下月舉行的中共中央政治局會議後實施，但倘若有所推延的話，將意味着經濟出現動盪周期的風險更高，預期將會出現多擾亂性的調整，且對內地經濟增長預測亦將有下行的風險。

報告又稱，中國8月份的數據較7月份更為疲弱，從內需到外貿均令人失望，預測中國第三季GDP要取得6%的按年增速的風險上升。即使10月份中美貿易緊張局勢能緩和，但中國能否維持相對穩定的增長，取決於其政策回應有多快和有效。

該行續表示，假如有需要，政府可能批准額外發行2.5萬億元人民幣的地方政府債券，而這不違反今年官方規定的24.1萬億元地方政府債務上限，因地方政府債務預算目前為21.6萬億元。不過，該行並不預期內地會再減稅，因現時稅收下滑令進一步減稅的空間減少。

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