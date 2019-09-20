中國財經

A股早段維持升幅，上證指數現升7點，深成指升45點。

上證指數現報3007點，升7點或0.26%，最高見3008點，升8點或0.3%，成交823.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9897點，升45點或0.46%，最高見9900點，升47點或0.49%，成交1349.12億元。

滬深300指數報3934點，升10點或0.26%；創業板指數報1716點，升10點或0.62%。

各板塊個別發展，水泥、房地產股漲逾1%；電力、石油、鋼鐵股靠穩；煤炭、有色金屬、化工、金融股則偏軟。