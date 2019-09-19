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今日 18:16 中國財經

台央行維持利率不變 上調經濟增長預測

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台灣央行宣布維持利率不變，重貼現率仍為1.375厘，為連續13個季度按兵不動，而對當地2019年經濟增長預測，則上調至2.4%。

台灣央行決議利率按兵不動，符合市場預期，重貼現率維持1.375厘、擔保放款融通利率1.75厘、短期融通利率3.625厘。

央行在第二季會議時，對今年經濟增長展望較保守，預測經濟增長率為2.06%，今次會議看法較上季樂觀。

不過，台灣央行亦下調今年消費者物價指數(CPI)及核心CPI年增率預測值至0.7%及0.56%。

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