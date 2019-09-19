中國財經

A股午後靠穩，上證指數升5點，深成指升68點。

上證指數現報2991點，升5點或0.18%，最高見2993點，升7點或0.25%，成交1515.22億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9821點，升68點或0.7%，高見9819點，升65點或0.67%，成交2351.73億元。

滬深300指數報3916點，升6點或0.16%；創業板指數報1699點，漲19點或1.18%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；化工、有色金屬、鋼鐵、電力、房地產股靠穩；石油、水泥、煤炭、金融股則偏軟。