中國財經

A股早段維持靠穩，上證指數升4點，深成指升44點。

上證指數現報2989點，升4點或0.13%，最高見2993點，升7點或0.25%，成交846.93億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9798點，升44點或0.46%，高見9799點，升46點或0.48%，成交1297.6億元。

滬深300指數報3916點，升6點或0.16%；創業板指數報1690點，升11點或0.66%。

各板塊個別發展，有色金屬、化工、金融、電力股靠穩；石油、水泥、鋼鐵、煤炭、房地產股則偏軟。