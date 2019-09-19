熱門：

今日 10:50 中國財經 國際財經

華為哈薩克成功測試5G移動服務

放大圖片

中新社報道，華為技術哈薩克有限公司與哈薩克電訊公司在當地首都努爾蘇丹聯手建造一個5G試驗區，並使用最新一代5G智能手機測試5G移動服務，取得良好效果。

哈薩克數碼發展部部長朱馬格列夫對此表示，華為進入當地通訊市場已超過20年，並以先進的技術和專業的服務，贏得政府和民眾的認可，希望華為繼續把最先進的5G和物聯網技術帶到哈薩克。

朱馬格列夫強調，哈薩克已經準備好迎接5G時代。相信5G技術將為哈薩克能源與礦產開發、農業技術更新、創新產業發展，以及智慧城市建設帶來新的機遇。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。