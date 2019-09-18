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【北水手影】淨走1.4億 沽騰訊招行 吸建行中芯

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港股全日窄幅上落，受制10天線(約26883點)和50天線(約26890點)滙聚，收市報26754，跌36點或0.13%，連跌三日。

北水流出1.4億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

手機設備股飆升，今日表現最好藍籌瑞聲科技(02018)有7159萬元淨入；舜宇(02382)有2545萬元淨入。另外中芯國際(00981)有1.28億元淨入。5G概念股方面，中興通訊(00763)有1759萬元淨入；鐵塔(00788)有6164萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)淨入1.36億元。相反，招行(03968)有1.3億元淨走；農行(01288)有5298萬元淨走。

其他藍籌方面，騰訊(00700)淨流出1.97億元；中國生物製藥(01177)有5488萬元淨走；吉利(00175)有3197萬元淨流出。

外圍油價回落，中海油(00883)有7976萬元淨入；中石化(00386)有9833萬元淨走。

個別煤炭股北水交投活躍，神華(01088)有2537萬元淨走；南方能源(01573)有615萬元淨入。

安踏體育(02020)有4067萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、中芯、中生製藥、安踏、瑞聲、吉利、舜宇、招行及中石化。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中芯、南方能源、神華、中興、中海油、舜宇、鐵塔、瑞聲及農行。

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