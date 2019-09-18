中國財經

A股午後維持升幅，上證指數現升12點，深成指升45點。

上證指數現報2990點，升12點或0.43%，最高見2996點，升18點或0.61%，成交1652.41億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9767點，升45點或0.46%，高見9785點，升62點或0.65%，成交2390.67億元。

滬深300指數報3914點，升23點或0.61%；創業板指數報1682點，升4點或0.26%。

各板塊普遍向好，房地產、鋼鐵、化工、水泥、電力、金融、有色金屬股靠穩；石油股則挫逾2%；煤炭股亦偏軟。