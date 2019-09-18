中國財經

上證指數早段向好，現升12點，深成指升13點。

上證指數現報2990點，升12點或0.42%，最高見2991點，升13點或0.45%，成交851.45億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9736點，升13點或0.14%，高見9767點，升45點或0.46%，成交1249.67億元。

滬深300指數報3914點，升23點或0.6%；創業板指數報1675點，跌2點或0.14%。

各板塊個別發展，鋼鐵、房地產、金融、有色金屬、水泥股靠穩；石油股則挫逾2%；化工、煤炭、電力股偏軟。